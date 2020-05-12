وفيات وشفاء مصابين بكورونا في الإمارات

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ابوظبي: أعلنت الإمارات الاثنين وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 680 إصابة جديدة، داعية إلى الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية وبينها التباعد الاجتماعي وعدم التجمع في شهر رمضان.

وتحدّثت وزارة الصحة عن "وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص".

وتم تسجيل "680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 18,878 حالة".

وتماثلت 577 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 5,381 حالة، وارتفاع نسبة التعافي إلى 28,5% من الحالات.

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وتوقّعت الوزارة "زيادة نسبية في حالات الإصابة، وهي نتيجة لتكثيف الفحوصات، إلا أن نسبة من هذه الزيادة هو نتيجة للتساهل في الإجراءات الوقائية من قبل بعض أفراد المجتمع".

وشدّدت على "أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة مع ملاحظة وجود بعض العادات لدى الأسر، مثل استمرار بعض العائلات في توزيع الأطعمة من منازلهم على الجيران وعادة توزيع الإفطار على الصائمين، والذي قد يشكل أيضاً خطورة في انتقال المرض".

وعادة ما تتجمّع العائلات عند وقت الفطور في شهر رمضان لتناول الطعام معا.

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