دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصادر: مدينة ووهان الصينية تخطط لإجراء فحوص مصادر: مدينة ووهان الصينية تخطط لإجراء فحوص كورونا بمختلف مناطقها بكين (رويترز) - كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز ومصدران مطلعان عن أن مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين تخطط لإجراء فحوصات بالمدينة على مدار 10 أيام. وأوضحت الوثيقة أنه جرى إبلاغ كل مناطق المدينة بتقديم خطة مفصلة بحلول يوم الثلاثاء. ولم يتسن الوصول للسلطات الصحية في ووهان للتعقيب. ورصدت المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة أول بؤرة عدوى جديدة في الآونة الأخيرة وذلك بعد رفع إجراءات العزل العام التي استمرت شهورا في الثامن من أبريل نيسان. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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