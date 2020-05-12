فرنسا تسجل 263 وفاة جديدة بفيروس كورونا

باريس (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفرنسية إن وفيات فيروس كورونا زادت 263 حالة يوم الاثنين مقابل 70 يوم الأحد وذلك مع شروع السلطات في تخفيف إجراءات العزل العام التي استمرت قرب شهرين.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس حتى الآن وصل إلى 26643 شخصا وهي خامس أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وتراجع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة من 2776 يوم الأحد إلى 2712 يوم الاثنين وذلك في انخفاض مستمر منذ فترة.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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