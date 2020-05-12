حفتر و"كورونا" في مباحثات ليبية - ألمانية

الخليج 365

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الإثنين، مباحثات مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، حول مستجدات الأوضاع في ظل هجمات مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، وجائحة فيروس كورونا.

وقال المجلس، في بيان: "المشري تلقى اتصالًا هاتفيًا من أوفتش بحثا خلاله الوضع السياسي، وضرورة استئناف الحوار السياسي".

وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأكد المشري على "الموقف الثابت للمجلس الأعلى للدولة، فلا مكان لحفتر في العملية السياسية، وليس له أي دور في المرحلة القادم".

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وأشاد المشري بجهود ألمانيا لحل الأزمة الليبية.

واستضافت برلين، في 19 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، دعا بيانه الختامي أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات بحثًا عن حل للنزاع.

لكن مليشيا حفتر رفضت الاستجابة لنتائج المؤتمر، كما رفضت قرارًا صدر عن مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الماضي، تبنى نتائج المؤتمر.

وتشن هذه المليشيا، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، تكبدت خلاله خسائر فادحة.

كما تطرق الطرفان إلى ملف جائحة "كورونا"، وإعطاء البلديات ووزارة الحكم المحلي الليبية مساحة أكبر في عملية مواجهة الوباء، وفق البيان.

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