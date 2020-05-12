موريتانيا.. تضارب حول "نجاح" إضراب عمالي بمناجم الذهب

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

تضاربت الأنباء الواردة من نواكشوط حول "نجاح" إضراب عمال شركة "تازيازت موريتانيا" العاملة في مجال استخراج الذهب بموريتانيا احتجاجا على أوضاعهم المعيشية.

وقال مندوبو عمال الشركة، الإثنين، بحسب ما نقل عنهم موقع "صحراء ميديا" المحلي: "الإنتاج بمناجم الشركة توقف بشكل كامل، جراء إضراب بدأه العمال يوم 5 مايو/أيار الجاري".

وأضاف المندوبون، أن نسبة الاستجابة للإضراب "كانت مرتفعة وتقترب من مائة في المائة".

وأردفوا، أن "العمل توقف بشكل تام في المنجم، وهنالك عدد قليل من العمال لم يدخلوا في الإضراب، أغلبهم من ذوي المهام الإدارية".

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في المقابل قالت الشركة في بيان: "نسبة الإضراب لم تتجاوز 39% فقط من العمال"، معتبرة أن الإضراب "يضعف الجميع بما في ذلك العمال".

وأضافت الشركة أنه "رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت مع المندوبين منذ استلام إشعار الإضراب، إلا أنها لا زالت غير قادرة على فهم الأسس الموضوعية لهذا الإضراب".

وحسب مندوبي عمال الشركة فإنهم "يطالبون بتحسين ظروفهم عبر زيادة علاوتي الخطر والسكن، وإلغاء ضريبة الراتب".

وتتبع شركة "تازيازت موريتانيا" المحدودة لشركة كينروس الكندية وتعمل على استخراج الذهب من منجم تازيازت الذي يبعد 350 كلم عن شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتنتج الشركة 200 ألف أونصة ذهب كل عام، ويعمل فيها 1200 موظف موريتاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.