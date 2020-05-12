“باسم دحام العنزي” شباب مميز يرغب في اكمال دراسته العليا

يطمح باسم دحام العنزي خريج جامعة الملك فيصل كلية العلوم الإدارية تخصص إدارة إعمال في إكمال دراسته العليا.
ويعمل باسم حالياَ في شركة أرامكو ومنذ سنوات عديدة ، وهو من مواليد الرياض 1993هـ ، درس المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية في السعودية ، بينما درس اللغة الإنجليزية في واشطن دي سي بامريكا وذلك أثناء إقامة والده هناك .
وهو مهتم بالقراءة والفنون والشعر والأدب ، ويعشق ركوب الخيل .
وتنقل بين العديد من الدول الأوروبية والامريكتين ومعظم دول العالم وذلك من أجل الإطلاع على حضارات الشعوب ، وشارك في الترتيب والتنسيق للكثير من الندوات واللقاءات ، ومنها منتدي والده الأدبي الأسبوعي “ديوان دحام العنزي الادبي الثقافي” .
وهو مؤمن بروية 2030 ومن الداعمين لها ويطمح في المشاركة في بناء وطنه تحت القيادة الشابه لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعتبره المثل الأعلى له .
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