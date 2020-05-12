قالوا فظلموا …

عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :(…مايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا )
وهذه الرسالة موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات الواتس أب ، ومحترفي أسلوب القص واللزق دون أن يتأكد من صحة وسلامة المعلومة.
وعلى سبيل المثال وجدت قصائد تنسب إلى الشاعر الكبير سعد بن جدلان رحمه الله ولم يقلها ، ولا هو في حاجتها .
مثل القصيدة التي فيها :
مهما تجرب من شعور الملذات**مافيه أجمل من شعور المصلي.
وهي للشاعر (نقا الاسيمر)
كذلك القصيدة التي فيها :
واذا كان همك بالزمن بس لقمتك**الفول بريالين والخبز بريال
وهي للشاعر (حمد الاسعدي )
وقد لاحظت ذلك بحكم قربي من الصفحات الشعبية من أكثر من عشرين عام ، مع العلم ان ابن جدلان رحمه الله شاعر كبير وله أسلوبه المميز .
الموضوع ليس محصوراً في الشعر والشعراء ، فبعد بحث أكثر من شهر وجدت ثلاث وثلاثون مقوله منسوبة للخليفة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبعد التأكد اتضح أن ثلاث فقط منها صحيحة ، وثلاثون موضوعه .
كذلك الشيخ محمد متولي الشعراوي نسب إليه أربع وعشرون مقوله ، ثمان صحيحة وست عشر غير صحيحة.
والعالم مصطفى محمود ثمان عشرة مقولة ، فقط ثمان صحيحة وعشر موضوعه ، والأمر ذاته ينسحب على مقولات للشيخ علي الطنطاوي و زعماء دول وأحزاب ، مثل هتلر وجدت من خمس عشرة مقولة ، عشر منها غير صحيحة ، وصدام حسين تسع مقولات سبع غير صحيحة .
ألا تعلم بأنك عندما تنسب الشي إلى غير أهله فإنك تساعد على نشر الكذب والتضليل ، وإن كان فقط من باب المشاركة مع الزملاء ، قال الله تعالى(ومايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )صدق الله العظيم
كتبه: عبدالله بن زهيان العتيبي
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