قالوا فظلموا …

عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :(…مايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا )

وهذه الرسالة موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات الواتس أب ، ومحترفي أسلوب القص واللزق دون أن يتأكد من صحة وسلامة المعلومة.

وعلى سبيل المثال وجدت قصائد تنسب إلى الشاعر الكبير سعد بن جدلان رحمه الله ولم يقلها ، ولا هو في حاجتها .

مثل القصيدة التي فيها :

مهما تجرب من شعور الملذات**مافيه أجمل من شعور المصلي.

وهي للشاعر (نقا الاسيمر)

كذلك القصيدة التي فيها :

واذا كان همك بالزمن بس لقمتك**الفول بريالين والخبز بريال

وهي للشاعر (حمد الاسعدي )

وقد لاحظت ذلك بحكم قربي من الصفحات الشعبية من أكثر من عشرين عام ، مع العلم ان ابن جدلان رحمه الله شاعر كبير وله أسلوبه المميز .

الموضوع ليس محصوراً في الشعر والشعراء ، فبعد بحث أكثر من شهر وجدت ثلاث وثلاثون مقوله منسوبة للخليفة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبعد التأكد اتضح أن ثلاث فقط منها صحيحة ، وثلاثون موضوعه .

كذلك الشيخ محمد متولي الشعراوي نسب إليه أربع وعشرون مقوله ، ثمان صحيحة وست عشر غير صحيحة.

والعالم مصطفى محمود ثمان عشرة مقولة ، فقط ثمان صحيحة وعشر موضوعه ، والأمر ذاته ينسحب على مقولات للشيخ علي الطنطاوي و زعماء دول وأحزاب ، مثل هتلر وجدت من خمس عشرة مقولة ، عشر منها غير صحيحة ، وصدام حسين تسع مقولات سبع غير صحيحة .

ألا تعلم بأنك عندما تنسب الشي إلى غير أهله فإنك تساعد على نشر الكذب والتضليل ، وإن كان فقط من باب المشاركة مع الزملاء ، قال الله تعالى(ومايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )صدق الله العظيم

كتبه: عبدالله بن زهيان العتيبي