عميل لحزب الله الإرهابي يتغلغل داخل صحيفة عربية ويمتلك رصيد ضخم

كشفت تحقيقات أجهزة أمن دولة عربية , عن تورط صحفي يعمل مديراً لإحدى الصحف بتخابره مع حزب الله الإرهابية , حيث تم تجميد حسابه المصرفي وترحيله لبلده.

وتفصيلاً , فقد دارت شبهات حول صحفي من جنسية عربية , مقيم بإحدى الدول يشتبه في علاقته بتنظيم محظور دولياً , وبعد استدعائه للتحقيق اعترف بأنه عميل في حزب الله الإرهابية , وعقب ذلك تم مصادرة 5 أجهزة لاب توب خاصة به من داخل شقته , حيث كشفت المستور من تخابره وتعامله الكامل مع حزب الله , الإضافة لإمتلاكه أرصدة مالية ضخمة.

وبحسب التحقيقات , فإن المتهم يعمل أيضاً بصحيفة آخرى باسم مستعار ,وعلى الفور قامت الصحيفة بإنهاء عقد مدير تحريرها وإلغاء إقامته على الفور.

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