“جمال بلعمري” على ردار #ليون الفرنسي

أوضحت محطة RMC الإذاعية الفرنسية إن نادي أولمبيك ليون يهتم بالمدافع الجزائري الدولي الذي يسعى إلى تدعيم دفاعاته الموسم المقبل. وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن ليون يتابع العديد من المدافعين بينهم الجزائري الآخر عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس الإسباني الذي لم يمدد عقده مع ناديه الأندلسي.

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