” 4 يوليو” موعد نهائي كأس ألمانيا

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين، إن نهائي كأس ألمانيا سيقام في الرابع من يوليو .

وأضاف الاتحاد أنه يمكن استئناف اللعب في الدرجة الثالثة وفي دوري الأضواء للسيدات رهنا بموافقة السلطات المحلية.

وبينما سيتم استئناف الدوري في الدرجتين الأولى والثانية دون جماهير في 16 مايو (أيار) بعد تعليق النشاط لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا قال الاتحاد الألماني للعبة إن عجلة المسابقات الأخرى يمكنها الدوران مجدداً.

لكنها ستقام أيضاً دون جماهير حيث تحظر ألمانيا كل الأحداث الجماهيرية حتى 31 أغسطس (آب) على الأقل.

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وسيلتقي في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا بايرن ميونخ مع إينتراخت فرانكفورت وزاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة مع باير ليفركوزن في التاسع والعاشر من يونيو (حزيران).

وقال الاتحاد الألماني إن استراتيجيته الصحية التي وضعها بالتعاون مع مسؤولي الدوري سيتم تطبيقها أيضاً على المسابقات التي يشرف عليها.

وأضاف أنه يتوقع استئناف دوري الدرجة الثالثة في 26-27 مايو (أيار).

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر: “أشعر بثقة كبيرة أن السلطات ستعطينا قريباً جداً الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدرجة الثالثة ودوري الأضواء للسيدات وكأس ألمانيا بالطبع”.

لكن مع استمرار الجائحة في ألمانيا حيث ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى نحو 170 ألف حالة وأكثر من 7400 حالة وفاة تخشى سلطات كرة القدم من أن تضعف الحالات الإيجابية فرص إنهاء الموسم ما يشكل “تهديداً وجودياً” لبعض الأندية من الناحية المالية.