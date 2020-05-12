ايران وطير ابن برمان

ايران التي تهدد العالم بأنها سوف تمسح دولا من على الخريطة و سوف تقضي على الولايات المتحدة و اسرائيل تقع في اخطاء صغيرة جدا لايمكن ان تقع فيها دول صغيرة لاتدعي انها تملك امكانيات عسكرية هائلة كما تدعي ايران و تتباهى بأنها قادرة على صنع المعجزات وان لديها اقوى الاسلحة في العالم لينكشف خداع و زيف القوة الايرانية الخارقة عندما تصيب الطائرة الاوكرانية بطريق الخطأ و مرة اخرى عندما تقوم مدمرة ايرانية باطلاق صاروخ بطريق الخطأ على بارجة ايرانية و تقتل ٤٠ عسكريا من الجيش الايراني بينهم كبار الضباط وهذه الحادثة تؤكد على ان ايران لاتملك غير لسانها تهدد به العالم بينما هي ليست قادرة على ادارة مناورة عسكرية او تنفيذ مهمة عسكرية بنجاح كما حدث مع الطائرة الاوكرانية وهذه هي حقيقة نظام الملالي الذي يتوعد العالم كل يوم و يهدد اكبر دولة في العالم و يرسل صواريخه الخردة الى اذنابه لاستهداف المملكة العربية السعودية وهذه الصواريخ لاتتعدى ان تكون العاب نارية يمكن التصدي لها بكل سهولة و ايضا الطائرات المسيرة التي يتم تفخيخها لاتملك اي تكنولوجيا حقيقية لان الاسلحة الايرانية صنعها نمر من ورق

منذ شهر تقريبا حاول الحرس الثوري الايراني الاقتراب من سفن امريكية تقوم بمناورات عسكرية في مياه الخليج ولولا صبر القائمين على هذه المناورات من الجانب الامريكي كانت الامور سوف تصل الى مواجهة مباشرة محسومة لصالح الامريكان بالفعل لكن حادثة النيران الصديقة من المدمرة الايرانية التي استهدفت البارجة الايرانية هي ضربة كبيرة للنظام الايراني و استراتيجته العسكرية الفاشلة و فضيحة جديدة لنظام الملالي امام العال و صفعة قوية على وجهه امام شعبه الذي يثق تماما ان هذا النظام ليس لديه جيش بالمعنى الحقيقي هو مجرد مجموعة من المرتزقة يديرون المنظومة العسكرية في ايران و يسيطرون على اقتصاد الشعب الايراني و يرسلون امواله الى اذنابهم في الخارج لتخريب الدول و نشر الارهاب فيها و السيطرة عليها لكنهم اضعف مما يتصور العالم و خاصة الدول التي مازالت تنظر الى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران لانهم يرون ان ايران تملك سلاح نووي وانها خطر عليهم وعلى العالم رغم ان الايام اثبتت ان ايران دولة فاشلة منذ الثورة الخمينية و حتى اليوم ولم تحقق اي تقدم في اي مجال ولن تحقق اذا ظل الملالي على راس السلطة في ايران

حادثة المدمرة الايرانية جماران التي اطلقت صاروخا على البارجة الايرانية كنارك تفتح العديد من التساؤلات ايضا حول اصابة البارجة بطريق الخطأ او ان الامر مقصودا للتخلص من بعض كبار الضباط بالجيش وهناك تكهنات حول وجود توترات بين الحرس الثوري الايراني و الجيش الايراني بعد مقتل الارهابي قاسم سليماني وهناك احتمالية اخرى يمكن ان تكون صحيحة وهي وجود اختراق بالمنظومة الصاروخية الايرانية وكل الاحتمالات قائمة لكن بلاشك ان هذه الحادثة لايمكن ان تكون بطريق الخطأ وربما ان الخلافات وراء قتل كبار الضباط في الجيش الايراني في ظل سيطرة من الحرس الثوري الايراني على زمام الامور واعتقد ان الحرس الثوري الايراني سوف يكون له اليد في عدد من الاحداث التي سوف تحصل في ايران الايام القادمة بل هناك تخوفات حقيقية من حدوث انقلاب على نظام الملالي سوف يقوم به الحرس الثوري الايراني و قد ينتظر بعد موت خامنئي لكن المؤكد ان الحرس يدبر في الخفاء شيئا ما للسيطرة على السلطة في ايران

مناورات ايران التي خسرت فيها ٤٠ عسكريا بسبب نيران صديقة ضربة كبيرة جدا لنظام الملالي الذي لايستطيع الرد في سوريا على صواريخ اسرائيل التي سوف تظل تستهدفها الى ان يتم طردها من سوريا ولن يكون لايران اي رد فعل قوي لان التصريحات دائما من نظام الملالي تؤكد ان التواجد الايراني في سوريا لايستهدف اسرائيل وانها لن ترد على اسرائيل لا من سوريا ولامن العراق ويكفي ان ايران تضرب وتدمر ترسانتها العسكرية وضباطها و جنودها بنيران صديقة وليس بنيران الاعداء .

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كتبه: مشعل اباالودع