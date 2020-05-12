“الغامدي” #النصر لم يستلم مكافأة #الدوري و #السوبر

بين الإعلامي الرياضي، محمد الغامدي، عن عدم تسلم النصر لمكافأة الفوز ببطولة السوبر السعودي. وكان النصر قد تمكن من الفوز ببطولة السوبر السعودي على نظيره التعاون حيثُ فاز على سكري القصيم بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل 1-1 . وكتب “الغامدي” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:“وزير الرياضة ضيف القادة.. هل ميول سموكم تتداخل في قراراتكم تجاه الأندية؟، ولماذا مستشارينك من ذوي الميول الواحدة؟”. وأردف:“مكافأة النصر للدوري الاستثنائي التي أعلن عنها معالي تركي آل الشيخ 40 مليون أبان توليه هيئة الرياضة ومكافأة السوبر 2 مليون لم تصل للنصر.. لماذا التأخير؟”.

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