الزكاة والدخل : تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مطلع يوليو القادم

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها سيكون في الأول من شهر يوليو 2020م.

وتدعو الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة تخالف القرار برفع نسبة الضريبة على السلع أو الخدمات قبل التاريخ المحدد، عن طريق التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد 19993 أو عن طريق التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية.

وتهيب الهيئة العامة للزكاة والدخل بجميع المنشآت بالتقيّد بالموعد المحدد لتنفيذ النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة بـ15%، مشددة على أنها ستقوم باتخاذ ما يلزم نظاماً في سبيل تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية والتحقق من التزام جميع المكلفين بها.

يذكر أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% جاء كأحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لحماية اقتصاد المملكة ومساعدته على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.