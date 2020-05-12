الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: الطلب على الرحلات الجوية قد لا يتعافى حتى 2024

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الاثنين إن الشركة تتوقع أن يشغل المسافرون ما يصل إلى 60 بالمئة من المقاعد على بعض رحلاتها على مدى الشهرين القادمين مع إعادة بناء شبكتها تدريجيا، لكن تعافيا كاملا قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.

وأبلغ أكبر الباكر رويترز “سأندهش للغاية إذا حدث شيء قبل 2023- 2024.”

وتقول الناقلة المملوكة للدولة إنها ستبدأ استئناف الرحلات هذا الشهر إلى بعض الوجهات التي اضطرت إلى تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.