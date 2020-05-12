دردشة مع رئيس نادي #أبها السابق “سعد حامد”

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ضيفنا في هذه الدردشة تربوي مؤثر، وقائد ناجح ، خاض مجال التحكيم ولم يستمر فيه ، ترأس نادي أبها فصعد به للممتاز ، يمتلك ثقافة رياضية ثرية ، تسمع لكلامه فيبهرك لأنه يحاكي الواقع لا ينسج قصص من الخيال ، ولا يطلب منك المثاليات الزائدة ضيفنا في هذا المساء هو المشرف التربوي ورئيس نادي أبها سابقاً ، الاستاذ/ “سعد حامد الأحمري”
س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟
رياضي يحب ان تبقى الرياضة محبة وتواصل وتقارب وتنافس شريف
س2 /هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟
نعم اذا كان الحساب بالاسم الصريح
ونحن نعاني من ازدواج الشخصيات وتلونها حسب لمواقف والأماكن
س3 /هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟
الله يحمي الجميع من الأوبئة نعم راجعنا حساباتنا و التفتنا لانفسنا ولمن حولنا ورتبنا أولوياتنا
س4 /أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟
علينا ان نختار الأفضل والأحسن من الذين تتابعهم
وان نوعي المجتمع وعلى من عنده برنامج او مشروع ان يبداء في قنوات التواصل وقتها لن يكون للتافهين مكان اما ان نتفرج وننقد فسوف تزيد مساحة من لا يملك الا التفاهه
س5 /من لاعبك المفضل ؟
الموهوب داخل الملعب المحترم خارجه
س6 /ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟
ج /٦-كل نادي له حضوره المحلي والخارجي ، وكل نادي في العالم يملك الطموح ولاعبوه يحترمون جمهوره
س7 /من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟
من له رسالة ومبدأ لا يتنازل عنه وله حدود لايتجاوزها
س8 /مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟
ج ٨-لا يوجد هذا العام للاسف من يستحق التفضيل
س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟
ج ٩ – اعتزال التحكيم
س10 / مطربك المفضل ؟
من يسخر الطرب للحفاظ على القيم
س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟
التقاعد
س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟
لندن
س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟
لمن يهتم
س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟
الجوال الان فيه كل شيء يتعلق بشؤون الحياة لا غنى عنه
س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟
كل صادق
س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟
تجاوزت هذه المرحلة بكثير
س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟
لكل مربي (عليه ان يهتم بالقيم)
س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟
وهل بقي احد يتابعهم
س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟
اسأل الله ان يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنه وان يعز الاسلام والمسلمين وان يديم علينا الامن والاستقرار
س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟
بداية اللقاء بآخرين
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