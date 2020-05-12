دردشة مع رئيس نادي #أبها السابق “سعد حامد”

ضيفنا في هذه الدردشة تربوي مؤثر، وقائد ناجح ، خاض مجال التحكيم ولم يستمر فيه ، ترأس نادي أبها فصعد به للممتاز ، يمتلك ثقافة رياضية ثرية ، تسمع لكلامه فيبهرك لأنه يحاكي الواقع لا ينسج قصص من الخيال ، ولا يطلب منك المثاليات الزائدة ضيفنا في هذا المساء هو المشرف التربوي ورئيس نادي أبها سابقاً ، الاستاذ/ “سعد حامد الأحمري”

س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟

رياضي يحب ان تبقى الرياضة محبة وتواصل وتقارب وتنافس شريف

س2 /هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟

نعم اذا كان الحساب بالاسم الصريح

ونحن نعاني من ازدواج الشخصيات وتلونها حسب لمواقف والأماكن

س3 /هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟

الله يحمي الجميع من الأوبئة نعم راجعنا حساباتنا و التفتنا لانفسنا ولمن حولنا ورتبنا أولوياتنا

س4 /أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟

علينا ان نختار الأفضل والأحسن من الذين تتابعهم

وان نوعي المجتمع وعلى من عنده برنامج او مشروع ان يبداء في قنوات التواصل وقتها لن يكون للتافهين مكان اما ان نتفرج وننقد فسوف تزيد مساحة من لا يملك الا التفاهه

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س5 /من لاعبك المفضل ؟

س6 /ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟

س7 /من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟

س8 /مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟

س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟

س10 / مطربك المفضل ؟

الموهوب داخل الملعب المحترم خارجهج /٦-كل نادي له حضوره المحلي والخارجي ، وكل نادي في العالم يملك الطموح ولاعبوه يحترمون جمهورهمن له رسالة ومبدأ لا يتنازل عنه وله حدود لايتجاوزهاج ٨-لا يوجد هذا العام للاسف من يستحق التفضيلج ٩ – اعتزال التحكيممن يسخر الطرب للحفاظ على القيم

س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟

س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟

س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟

س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟

س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟

التقاعدلندنلمن يهتمالجوال الان فيه كل شيء يتعلق بشؤون الحياة لا غنى عنهكل صادق

س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟

س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟

س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟

س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان

س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟

تجاوزت هذه المرحلة بكثيرلكل مربي (عليه ان يهتم بالقيم)وهل بقي احد يتابعهماسأل الله ان يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنه وان يعز الاسلام والمسلمين وان يديم علينا الامن والاستقراربداية اللقاء بآخرين