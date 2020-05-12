شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إنشاء مستشفيين متنقلين بالقرب من الأحياء المعزولة بطاقة 100 سرير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الإثنين)، عن إنشائها مستشفيين متنقلين بالقرب من الأحياء المعزولة في مكة المكرمة، تصل طاقتهما الاستيعابية 100 سرير، ويقعان على بعد كيلومترين من الأحياء المعزولة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن المستشفيان مجهزان بجميع المعدات الطبية والصحة، ومستعدان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت وزارة الدفاع أن المستشفيان سيتم تشغيلهما بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة.

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