مدير منظمة الصحة يشدد على ضرورة التخفيف التدريجي لإجراءات العزل

جنيف (رويترز) - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الاثنين إن رفع إجراءات العزل العام "ببطء وتدريجيا" أمر ضروري، مشيرا إلى أن القفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية وألمانيا أثارت مخاوف عالمية من موجة عدوى ثانية.
وقال جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الانترنت إن "رفع إجراءات العزل العام أمر معقد وصعب" مضيفا أن ألمانيا وكوريا الجنوبية والصين جميعها بها أنظمة تتيح لها الاستجابة لأي طفرة جديدة في عدد الإصابات.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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