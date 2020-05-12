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المغرب يسمح بتصدير كمامات الوجه للاستخدام لمرة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قال وزير الصناعة المغربي حفيظ العلمي اليوم الاثنين، إن المغرب أجاز تصدير كمامات الوجه التي تستخدم لمرة واحدة بعد أن وصلت طاقة الإنتاج اليومية إلى 10 ملايين في 24 مصنعا منذ تفشي .

 

وأبلغ العلمي أعضاء البرلمان أن مليوني كمامة، وفي المتوسط تباع يوميا في المغرب وأن الفائض سيجري تصديره بعد أن تم تأمين مخزون استراتيجي من 50 مليون كمامة، مضيفا، أن الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام سيسمح فقط بتصديرها حال تأمين المغرب مخزونات من 15مليون كمامة.

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ويشهد المغرب عزلا عاما منذ العشرين من مارس ، وجعل ارتداء كمامات الوجه إلزاميا منذ السابع من أبريل؛ وقال الوزير إن المغرب يصدًر معدات للوقاية الطبية وواقيات الوجه. وأضاف أن البلد الواقع في شمال أفريقيا حقق الاكتفاء الذاتي في الايثانول، وهو مادة أساسية لتصنيع المطهرات، بطاقة انتاجية يومية 24 ألف لتر؛ وحتى مساء الاثنين، أكد المغرب 6281 حالة إصابة بالفيروس، بما في ذلك 188 وفاة.

 

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