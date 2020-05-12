شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبدأ إنتاج أجهزة للكشف عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد للتلفزيون الرسمي إن مختبرا في العاصمة الجزائر يطور أجهزة الفحص بالشراكة مع شركتين كندية وأردنية، دون أن يذكر اسمي الشركتين. وخصصت الجزائر 100 مليون دولار لاستيراد المعدات الطبية والمنتجات الدوائية لمواجهة الفيروس. كما تلقت تبرعات طبية من الصين خلال الأيام الماضية. Advertisements وفرضت الحكومة حظر التجول في مختلف أرجاء البلاد وأمرت بإغلاق معظم الشركات وأوقفت وسائل النقل العام لاحتواء تفشي الفيروس. وسجلت الجزائر حتى الآن 5891 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 507 حالات وفاة و2841 حالة تماثلت للشفاء.

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