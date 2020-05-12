شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: البيان الخماسى يعتبر بمثابة اعتراف دولى بشرعية الجيش الوطنى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، أن مجلس النواب جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة تمثل الشعب ولا يمكن حله إلا من خلال انتخابات، موضحا أن هناك بعض النواب اتجهوا اتجاها أخر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الاثنين، أن البيان الصادر عن مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا يمثل اعتراف القوات المسلحة العربية، وأنها تقوم بعمل شرعى وقانونى للحفاظ على سيادة ليبيا والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنقطة، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة للتأكيد على الدور الذى تقوم به القوات المسلحة الليبية فى المنطقة ودورها فى مواجهة العناصر الإرهابية.

وتساءل عن دور القوات التركية ودورها فى ليبيا، وكذلك نقل 17 ألف إرهابى من سوريا إلى ليبيا، معربا عن رفضه لبيان الخارجية التركية ورفضه لأحلام اردوغان، مشددا على أن هذه الأحلام سوف تنتهى فى ليبيا.

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