شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: البيان الخماسى يعتبر بمثابة اعتراف دولى بشرعية الجيش الوطنى الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، أن مجلس النواب جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة تمثل الشعب ولا يمكن حله إلا من خلال انتخابات، موضحا أن هناك بعض النواب اتجهوا اتجاها أخر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الاثنين، أن البيان الصادر عن مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا يمثل اعتراف القوات المسلحة العربية، وأنها تقوم بعمل شرعى وقانونى للحفاظ على سيادة ليبيا والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنقطة، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة للتأكيد على الدور الذى تقوم به القوات المسلحة الليبية فى المنطقة ودورها فى مواجهة العناصر الإرهابية.
وتساءل عن دور القوات التركية ودورها فى ليبيا، وكذلك نقل 17 ألف إرهابى من سوريا إلى ليبيا، معربا عن رفضه لبيان الخارجية التركية ورفضه لأحلام اردوغان، مشددا على أن هذه الأحلام سوف تنتهى فى ليبيا.
وفيما نددت مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، يوم الاثنين، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد وزراء خارجية البلدان الخمسة، في بيان مشترك، أن هذه التحركات هي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
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