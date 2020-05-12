شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد لـ"الأمم المتحدة" التزامها بالتخفيف من آثار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في رسالة للأمانة العامة للأمم المتحدة أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين - "إن دولة الإمارات تدرك تماما أن وباء كوفيد-19 يمثل أكثر من أزمة صحية عابرة وأن الدولة تدرك جيداً أن التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يشكلها الوباء لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل المشترك والتضامن الإنساني والتعاون العالمي".



وأضاف "ندرك الأهمية الكبيرة لحماية حقوق الإنسان لجميع من يعيش على أرض دولة الإمارات، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون.. وتماشيا مع مبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في عدم التخلي عن أي شخص، اعتمدت حكومة دولة الإمارات خطة استجابة فورية شملت عدة قطاعات لوباء كوفيد-19، تقوم على مبادئ الثقة والوعي المجتمعي والشفافية وتوفير الاختبار والعلاج للجميع".



وتابع "أن دولة الإمارات ملتزمة بتطبيق التوجيهات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مكافحة فيروس كوفيد-19 وتعلن كذلك عن تضامنها مع المنظمات الدولية من أجل المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لمكافحة الوباء".