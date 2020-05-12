شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون وجبة تضيء واجهة برج خليفة بالإمارات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم هدفها بإضاءة واجهة برج خليفة، بـ 1.2 مليون مصباح، بجمع مساهمات فردية ومجتمعية ومؤسسية بعد أسبوع واحد من إطلاقها.

وذكرت جريدة الإمارات اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، أن المبادرة جاءت دعماً لحملة 10 ملايين وجبة التي تهدف لتوفير الدعم الغذائي للأفراد والأسر الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا.





وقال الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر حسابها بموقع تويتر:"مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم تضيء واجهة برج خليفة كاملةً بعد تحقيق هدفها النهائي بجمع قيمة 1.2 مليون وجبة خلال أسبوع واحد فقط بفضل مساهمات من أكثر من 110 جنسية دعماً لحملة عشرة ملايين وجبة".

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يشار أن دولة الإمارات دشنت مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم"، ضمن حملة 100 مليون وجبة، حيث تتيح المبادرة شراء نقاط إضاءة كتبرعات لإضاءة 1.2 مليون ضوء على برج خليفة الذى يعتبر من أكبر المباني في العالم، حيث يمثل كل ضوء وجبة.





يذكر أن مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" كانت تهدف إلى وصول إلى تحقيق 1.2 مليون نقطة مضيئة على واجهة برج خليفة تعادل عدد المصابيح التي تتضمنها واجهته ليصبح البرج الذي يعد أحد أشهر معالم دولة الإمارات والعالم، منارة أمل عالمية، تجسد التضامن الإنساني والعمل المشترك بين سكان المعمورة للتغلب على هذا التحدي الصحي الاستثنائي الذي طال كل دول العالم من دون استثناء.