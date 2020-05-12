شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة السوداء..العاهل الأردنى يزور مديرية الدفاع المدنى ويوجه بتسخير الإمكانيات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الملك عبد الله، العاهل الأردنى، مديرية الدفاع المدنى، برفقة الأمير الحسين بن عبد الله ولى العهد، مرتديا الكمامة السوداء وشدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لتجاوز أزمة جائحة كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، صورًا من زيارة العاهل الأردنى للمديرية، وعلق عليها: "جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يزور مديرية الدفاع المدني ويؤكد ضرورة تسخير جميع الإمكانات لتجاوز أزمة كورونا وتوفير الحماية للمواطنين".

Advertisements

الديوان الهاشمى



العاهل الأردنى وولى عهده

وفى سياق آخر وافق مجلس الوزراء الأردنى، على الدليل الإرشادى للعودة إلى العمل في المؤسسات والدوائر الحكوميّة في الأردن بعد عطلة عيد الفطر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إنّ الدليل الإرشادي سيعمّم على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة في البلاد، لتهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر ضمن إجراءات تضمن السلامة العامّة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.

وكانت الحكومة الأردنية عطلت في السابع عشر من مارس الماضي جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.