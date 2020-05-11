دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تراجع إصابات تراجع إصابات كورونا في إيطاليا وزيادة الوفيات

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد زادت 179 حالة يوم الاثنين مقابل 165 حالة في اليوم السابق بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى 744 من 802 يوم الاحد.

وهذا أقل عدد للإصابات الجديدة يتم الإعلان عنه منذ الرابع من مارس آذار.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية التفشي في 21 فبراير شباط بلغ 30739 وهو ثالث أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 219814 وهو خامس أعلى عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)