كورونا.. 3 وفيات في الإمارات وواحدة في الصومال

أبو ظبي- مقديشو/الخليج 365



سجلت الإمارات، الإثنين، 3 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت الصومال وفاة واحدة.



وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، إنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، و680 إصابة.

وأشارت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 18 ألفا و878، توفي منهم 201، وتعافى 5 آلاف و381 بعد تسجيل 577 حالة شفاء.

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وفي السياق قالت وزارة الصحة الصومالية في بيان، إنها سجلت وفاة واحدة بكورونا، وإصابة 35.



وحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة إصابات كورونا إلى 1089، توفي منهم 52، وتعافى 121.



وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و233 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 285 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و518 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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