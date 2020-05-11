ترامب للكاظمي: مستعدون لتعزيز العلاقات ودعم اقتصاد العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق وتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية للحكومة الجديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من الرئيس الأمريكي لتهنئته بمناسبة تشكيل الحكومة، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي.

وذكر البيان أن الكاظمي شكر الرئيس الأمريكي على التهنئة، مؤكدا "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة".

ونقل البيان عن ترامب قوله إن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".

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وأشار ترامب إلى "حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي"، وففق البيان.

واتفق الجانبان على "توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين".

والخميس، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الكاظمي غير مكتملة الأركان بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

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