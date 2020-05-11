كورونا.. 8 وفيات بمصر وارتفاع إصابات المغرب

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، بتسجيل 8 وفيات بمصر وارتفاع إصابات المغرب، فيما أعلنت ليبيا شفاء 4 حالات، حسب مصادر رسمية.

ففي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، وفاة 8 أشخاص وإصابة 346، وشفاء 97.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 9 آلاف و746 مصابا من ضمنهم 533 وفاة و2172 متعافٍ.

وفي المغرب، أعلن مسؤول حكومي، ارتفاع اجمالي إصابات كورونا إلى 6281، عقب الكشف عن 218 حالة جديدة.

وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، إن "أعداد المتعافين ارتفع إلى 2811، بعد تماثل 257 حالة للشفاء".

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وأضاف اليوبي، في تصريح صحفي، أنه لم يسجل أية وفاة جديدة، وهو ما يجعل إجمالي الوفيات مستقرا عند 188 حالة.

وفي ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، شفاء 4 إصابات ليرتفع العدد إلى 28.

وأضاف المركز في بيان، أن مختبر المركز استلم 83 عينة، تبين أن نتائج الفحص سلبية وخلوهم من الفيروس.

وبهذا تستقر حالات الإصابة بكورونا عند 64، فيما يرتفع المتعافين إلى 28 وثبات الوفيات عند 3، حسب المصدر ذاته.



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