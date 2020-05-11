العراق.. الكاظمي يقيل المتحدث العسكري

بغداد/علي جواد



أقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، المتحدث العسكري اللواء عبد الكريم خلف، وعيّن العميد يحي رسول، المتحدث السابق باسم خلية الإعلام الأمني، بدلا عنه.



ووفقا لوثيقة موقعة من قبل الكاظمي، تداولتها وسائل إعلام عراقية، "تم إعفاء خلف من مهام الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، وتكليف العميد يحيى رسول بمهامه".



وفق تقارير محلية، هناك خصومة بين الحراك الشعبي في العراق وخلف، بسبب تصريحاته التي ينفي فيها باستمرار سقوط ضحايا وجرحى في الاحتجاجات، ويتهم من يصفهم بـ"المندسين" باستهداف قوات الأمن وحرق المؤسسات الحكومية.



يذكر أن رسول، الذي تم تعيينه خلفا لخلف، كان قد أقيل من منصبه كمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة مطلع العام بأمر من وزير الدفاع السابق نجاح الشمري.



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وخلال الـ72 ساعة الماضية، اتخذ الكاظمي قرارات عدّها مراقبون بمثابة مغازلة للحراك الشعبي الذي قاد احتجاجات بالبلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأمر الكاظمي، بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين وتعهد بملاحقة قتلة المحتجين، وكلف الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب استجابة لطلب الحراك.



ومساء الأحد، استأنف آلاف المتظاهرين المناوئين للطبقة السياسية الحاكمة احتجاجاتهم بعد كورونا، في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.



وبدأ الحراك الشعبي المناهض للحكومة والأحزاب النافذة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتخلله أعمال عنف واسعة خلفت 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.

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