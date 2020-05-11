إطلاق سراح 28 بحارا تونسيا بعد احتجازهم أسبوعا بليبيا

صفاقس (تونس)/ بسام بن ضو/الخليج 365

أطلقت قوات خفر السواحل الليبي، الإثنين، سراح 28 بحارا تونسيا كانوا محتجزين لديها منذ أسبوع.

وقالت قنصلية تونس بطرابلس على صفحتها بفيسبوك: "تم بحضور القنصل العام توفيق القاسمي، وبعد سلسلة مفاوضات مع المسؤولين بمدينة الزاوية الليبية، إطلاق سراح البحارة التونسيين الـ28 الذين تم إيقافهم من قبل خفر السواحل اللّيبي".

وأضافت أن "البحارة في صحة جيّدة وهم في طريق العودة إلى أرض الوطن على متن مركبيهم".

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من جانبه، قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري التونسي (نقابة المزارعين) بولاية صفاقس عبد الرزاق كريشان للأناضول: "تم إخلاء سبيل 28 بحارا تونسيا، الإثنين، كانوا محتجزين بميناء الزاوية الليبي".

وأوضح كريشان، أن البحارة غادروا ميناء الزاوية على متن المركبين المحتجزين "الريان" و"الحكيم" باتجاه ميناء صفاقس بعد ظهر الإثنين.

وأضاف أن جميع البحارة في صحة جيدة، مشيرا إلى أن وصولهم إلى ميناء صفاقس سيكون في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أو فجر الثلاثاء، حسب حالة الطقس.

وفي 5 مايو/آيار الجاري، احتجز خفر السواحل الليبي مركبي الصيد التونسيين ومن على متنهما، بحجة اجتيازهما المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.