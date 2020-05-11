أردوغان: لن نخلي الساحة لقوى الشر

إسطنبول/الخليج 365

الرئيس التركي:

- "قوى الشر انطلاقا من منظمة غولن إلى بي كا كا، ومن اللوبيات الأرمنية والرومية وصولا إلى محاور العداء التي مصدرها الخليج"

- الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما تشاء، لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد

- سنواصل إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق مؤسسات مالية في الخارج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تخلي الساحة لـ"قوى الشر"، انطلاقا من المنظمات الإرهابية وصولا إلى "محاور العداء التي مصدرها الخليج".

جاء ذلك في كلمة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الإثنين.

وأردف أردوغان: "لن نخلي الساحة لأي من قوى الشر انطلاقا من منظمة غولن إلى بي كا كا، ومن اللوبيات الأرمنية والرومية وصولا إلى محاور العداء التي مصدرها الخليج".

وأضاف الرئيس التركي: "ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا".

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ولفت إلى أن أنقرة ستواصل إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق استخدام مؤسسات مالية في الخارج وحشرها في الزاوية، مشددا على أن هؤلاء "سيجرون أذيال الخيبة مجددا".

وأوضح أن "الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما تشاء، لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد".

كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة.

والأحد، قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، محمد علي أقبن، إن مؤسسته ستواصل التصدي بحزم لمحاولات التلاعب بسعر صرف الليرة.

وأكد أن التحقيق مستمر حيال الهجوم الذي تعرضت له الليرة التركية قبل عدة أيام من قبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزا لها.

والخميس الماضي، علمت الخليج 365 من مصادر مصرفية تركية، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.