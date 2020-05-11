- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية خيرات» الخليج 365 توزيع السلال الغذائية بدعم 3 آلاف سلة من أمانة الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جمعية خيرات لحفظ النعمة، اليوم الاثنين، مواصلتها توزيع السلات الغذائية بدعم 3000 سلة من أمانة منطقة الرياض، وذلك ضمن مبادرة خيرات الرياض.
وقالت الجمعية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “جمعية خيرات الخليج 365 توزيع السلات الغذائية بدعم 3000 سلة من أمانة منطقة الرياض على الأسر المستفيدة والمتضررة من جائحة فايروس كورونا ضمن مبادرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر «جمعية خيرات» الخليج 365 توزيع السلال الغذائية بدعم 3 آلاف سلة من أمانة الرياض (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.