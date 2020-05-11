شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية خيرات» الخليج 365 توزيع السلال الغذائية بدعم 3 آلاف سلة من أمانة الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جمعية خيرات لحفظ النعمة، اليوم الاثنين، مواصلتها توزيع السلات الغذائية بدعم 3000 سلة من أمانة منطقة الرياض، وذلك ضمن مبادرة خيرات الرياض.

وقالت الجمعية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “جمعية خيرات الخليج 365 توزيع السلات الغذائية بدعم 3000 سلة من أمانة منطقة الرياض على الأسر المستفيدة والمتضررة من جائحة فايروس كورونا ضمن مبادرة”.

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