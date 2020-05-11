دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة المصرية: تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس وزارة الصحة المصرية: تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني حالات وفاة فضلا عن خروج 97 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 2172.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2655 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 2172.

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وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين هو 9746 حالة من ضمنهم 533 حالة وفاة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)