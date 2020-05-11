شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إصابة 4 أسر بفيروس كورونا تجمعوا لأداء صلاة "التراويح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت حكومة الإمارات، مساء اليوم الاثنين الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 26 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، وأعلنت خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن تسجيل 577 حالة جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 5 آلاف و381 حالة.

وأشارت إلى أن أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدى إلى إصابة أفراد أربع أسر بفيروس كورونا المستجد، نتيجة تجمعهم لأداء صلاة التراويح، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

وفيما تم تسجيل 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 18 ألف و878 حالة إصابة حتى الآن، كما تم الإعلان عن 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة

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وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 285 ألف حالة.

وفيما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل حالة وفاة و 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي الى 562 إصابة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني يعلن عودة موظفي القطاع العام للعمل اعتبارا من 26 الشهر الجاري.