شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الإمارات: الدولة تفوقت فى التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفوقت في التعامل المتميز مع جميع الأزمات والظروف الاستثنائية وجعلت الإيجابية أساس العمل لتحقيق التنمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أضاف أن حكومة دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات ورؤى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت جاهزة بكوادرها الوطنية قبل الأزمة، وبفضل الإيجابية التي زرعها في أبناء الوطن والعمل بروح الفريق الواحد والتواصل المباشر والتعامل الإنساني وخلق الفرص والبحث عن المستقبل والاستفادة من الدروس أصبحت قادرة على متابعة العمل والعبور إلى المستقبل وما بعد "كوفيد 19" بجاهزية أكبر وكفاءة عالية.

جاء ذلك، في كلمته "عن بعد"، في اجتماع حكومة دولة الإمارات - الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19، الذي ينظم في الفترة من 10 – 12 مايو الجاري ، بمشاركة الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ومسؤولين في أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب خبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال إن دولة الإمارات أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أن توظف التجارب الناجحة والمخرجات التي تقدمها القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة عالمية لتعلم الحكومات ونقل الخبرات والتجارب الرائدة، في تعزيز مكانتها واستعدادها لجميع الظروف والأزمات، ما انعكس على الأسلوب الاستثنائي في التلاحم ما بين الشعب والقيادة.