إجلاء 10 آلاف مصري من العالقين بالخارج على متن 60 رحلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رحلات إلى مصر لإجلاء العالقين بالخارج

كشف مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني المصري أن قرابة 10 آلاف مصري من العالقين بالخارج، تم اجلاؤهم واعادتهم إلى مصر عبر الجسر الجوي الذي تنظمه شركتا مصر للطيران و أير كايرو الحكوميتان.

وأشار إلى أن الشركتان أطلقتا نحو 60 رحلة استثنائية إلى مختلف العواصم، منذ أواخر أبريل الماضي حتى الآن.

ويستقبل مطارا القاهرة ومرسي علم رحلات العودة، لتبدأ إجراءات فحص العائدين طبيا فور هبوط الطائرات داخل صالات الوصول، وقبل الخروج إلى أماكن العزل للتأكد من خلوهم من العدوى.

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وشملت الدول التي جرت عمليات الإجلاء، منها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وأوكرانيا وروسيا وتركيا والمغرب والجزائر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والعراق والسودان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وتشاد وأوغندا ورواندا وتنزانيا وجزر المالديف وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والهند .

وبدأت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول داخل صالات السفر بالمطارات لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.