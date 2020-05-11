دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إعادة فتح المقاهي في إسبانيا بعد انخفاض حالات الوفاة الجديدة

من ماريانو بايادوليد

إشبيلية(إسبانيا) (رويترز) - قدم نادلون يرتدون الكمامات القهوة والشطائر للزبائن في شرفات المقاهي في إشبيلية بإسبانيا يوم الاثنين في إطار تخفيف القيود مع تباطؤ تفشي جائحة كورونا إذ انخفض عدد الوفيات الجديدة إلى أدنى مستوياته نحو شهرين.

وقالت مارتا كونتريراس النادلة في إشبيلية وهي تبتسم من وراء كمامتها "أنا سعيدة جدا. كنت أريد أن أعمل حقا. أغلقنا لمدة شهرين".

وانتقل نحو نصف سكان إسبانيا البالغ عددهم نحو 47 مليون نسمة إلى ما يطلق عليها "المرحلة الأولى" من خطة تخفيف القيود المكونة من أربع مراحل يوم الاثنين بعد أن قررت الحكومة أن المناطق التي يقيمون بها حققت المعايير اللازمة. وفرضت إسبانيا بعضا من أكثر القيود صرامة في أوروبا.

لكن القيود لم تتغير في مدن مثل مدريد وبرشلونة التي تضررت بشدة من تفشي الفيروس وظلت المقاهي مغلقة في ميدان بويرتا ديل سول في العاصمة الذي كان يعج عادة بالمارة.

قالت وزارة الصحة في إسبانيا إن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد انخفض اليوم الاثنين إلى 123 من 143 حالة يوم الأحد.

وارتفع العدد الإجمالي لوفيات الجائحة في البلاد إلى 26744 في واحدة من أكثر دول العالم تضررا. وانخفض العدد اليومي، وهو الأقل في سبعة أسابيع، من مستوى قياسي بلغ 950 وفاة في اليوم في أوائل أبريل نيسان.

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واستؤنفت القداديس في الكنائس لكن بحضور أعداد محدودة ووضعت المقاعد متباعدة عن بعضها للحفاظ على مسافة مترين بين كل فرد وآخر.

وبموجب تخفيف القيود أصبح بإمكان عشرة أشخاص التجمع في مكان واحد وسمح للسكان بالتجول بحرية في أحيائهم.

وسعدت الأعمال التجارية بالعودة للعمل لكن بعضها يقول إنه ما زال يحسب الخسائر.

وقال خوسيه مانويل صاحب مقهى في إشبيلية "تمكنا من العودة للعمل فقط بفضل صاحب العقار الذي خفض الإيجار بدرجة كبيرة وبفضل العاملين الذين تخلوا عن جزء من رواتبهم من أجل بدء العمل".

وقال رامون صاحب مقهى آخر "الحقيقة كانت ضربة مالية موجعة. سنرى.. سنتجاوزها بالتدريج".

وفي المناطق التي طبقت تخفيف القيود، وبخاصة في الأندلس وهي أكثر مناطق إسبانيا سكانا، سمح باستئناف العمل في الحانات والمطاعم والمتاجر والمتاحف والصالات الرياضية والفنادق ولكن بطاقة محدودة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)