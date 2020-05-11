شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يصدر بيانا بشأن إطلاق نار تجاه متظاهرى البصرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الإثنين، بيانا بشأن إطلاق النار تجاه متظاهرى محافظة البصرة.
وقال المكتب، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناء على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم عملية مداهمة لبناية فى محافظة البصرة تم من داخلها إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين؛ ما أدى الى استشهاد أحدهم فى مكان الحادث، وإصابة آخرين"
وأضاف البيان أن القوة الأمنية اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التى كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
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