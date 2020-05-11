شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4000 سلة غذائية فى فلسطين وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السابع عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وفق بيان صحفى.

وجرى توزيع 550 سلة غذائية تزن 18 طنًا للأسر المحتاجة والفقيرة في لاهور، استفاد منها 3.300 فرد، في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول في مختلف المناطق 20.108 سلال غذائية.

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يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية 2.000 سلة غذائية رمضانية، للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية المتعففة في عدد من المحافظات الأردنية، استفاد منها 2.000 أسرة. جرى توزيع 700 سلة غذائية في عمّان و500 سلة غذائية في مأدبا، و800 سلة غذائية في البلقاء، استفاد منها 10.000 فرد.

تأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 41.595 سلة غذائية على الأسر الأردنية والفلسطينية والسورية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).