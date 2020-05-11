شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجرى خفضا إضافيا لإنتاج النفط فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دولة الإمارات العربية، اليوم الاثنين، إنها ستجري خفضا إضافيا في انتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا في يونيو، فوق ما تعهدت به بموجب اتفاق أوبك+، لتنضم بذلك إلى السعودية والكويت في الإعلان عن تخفيضات جديدة في إمدادات الخام.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في بيان إنه لدعم الجهود التي تقودها السعودية للمزيد من إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، فإن دولة الإمارات تعهدت بإجراء خفض طوعي إضافي قدره 100 ألف برميل يوميا في شهر يونيو.

وأكد وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة في الكويت الدكتور خالد الفاضل، الیوم، تأیید دولة الكویت لجھود المملكة العربیة السعودیة الشقیقة في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

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وأعرب الفاضل في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، الیوم الاثنین، عن ترحیب دولة الكویت بالتنسیق المشترك مع المملكة، مشیرا إلى أنھا ستبادر بتخفیض انتاجھا من النفط طواعیة بمقدار 80 ألف برمیل یومیا لشھر یونیو المقبل بالإضافة للتخفیض المعلن حسب حصتھا وفقا لاتفاقیة (أوبك +).

وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لثلاث خامات تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يونيو.