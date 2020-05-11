شكرا لقرائتكم خبر عن 4.3 مليون دولار من كندا مساعدات غذائية للاجئى فلسطين فى قطاع غزة والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن الحكومة الكندية قدمت مساهمه قدرها 6 ملايين دولار كندي (حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي) لتقديم مساعدات غذائية إلى الفلسطينيين الذين يواجهون صعوبات في غزة والضفة الغربية.

وأفاد برنامج الأغذية العالمى أنه سوف تساعد المساهمة من كندا (2020-2021) برنامج الأغذية العالمي على توفير التحويلات النقدية (CBTs) لأكثر من 100 الف شخص من أفقر اللاجئين في قطاع غزة لمدة شهرين لافتا إلى غالبية الذين يتلقون الدعم هم من النساء والأطفال الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم في أعقاب أزمة إنسانية حادة في غزة مضيفا أنه ستحصل العائلات على قسيمة طعام إلكترونية تُضاف إلى 10.30 دولارًا أمريكيًا للفرد في الشهر لشراء طعام متنوع من اختيارهم من 200 متجر تجزئة مخصص.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن الأموال ستوفر حصص غذائية عينية لـ 37 الف شخص يعيشون في البدو ومجتمعات الرعي في الضفة الغربية تتكون الحصص الغذائية من دقيق القمح المدعم والبقول والزيوت النباتية والملح الذي يغطي احتياجاتهم لمدة ستة أشهر.

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ومن جانبه قال ستيفين كيرني ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري "في بيئة الأزمة العالمية الصعبة اليوم ، نحن ممتنون لدعم الفلسطينيين الضعفاء". "في حين أن كوفيد -19 فاقم من أوجه الضعف الطويلة الأمد ، لافتا الى انه لا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحديًا رئيسيًا للفقراء ويحتاج إلى دعمنا الموثوق به والمتسق للتخفيف من ضغوطهم الإضافية".

كما ينسق البرنامج مع وزارة التنمية الاجتماعية ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين للاستجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة للمتضررين الإضافيين. يقدم برنامج الأغذية العالمي معظم المساعدة من خلال التحويلات النقدية المعتمدة والتي أثبتت أنها سريعة وفعالة في تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية ودعم مرونة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.