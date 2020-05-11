شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: القرار الإسرائيلى بتجديد منع عمل الإذاعة والتلفزيون انتهاك لحرية الرأى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث المشرف العام على الإعلام الفلسطينى أحمد عساف، اليوم الاثنين، عدة رسائل إلى رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين يونس مجاهد، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد عبد المحسن العواش، ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينية ناصر أبو بكر، خاطبهم فيها حول قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجديد منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة، وكافة المناطق داخل أراضى العام 48.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عساف قد جدد خلال رسائله موقف الهيئة الرافض لهذا القرار الذى تعتبره إجراء تعسفيا ينتهك بشكل سافر القانون الدولي، وحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والعمل الصحفي، مهيبا بكافة الجهات الصحفية الدولية والعربية للعمل على رفض هذا القرار التعسفى والتصدى له، والعمل على محاسبة إسرائيل على اتخاذه وانتهاكها للقانون الدولى وحرية الرأى والتعبير.