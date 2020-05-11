شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين : لا إصابات جديدة بـ "كورونا" لليوم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالى بعد فحص جميع العينات التى تم جمعها من مختلف المحافظات فى حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الكيلة - في بيان صحفي اليوم - إن حالات الشفاء الجديدة التي سجلت في ضواحي القدس بلغت 7 و في محافظة الخليل 7 حالات ومحافظة سلفيت حالة واحدة ومحافظة نابلس حالة واحدة.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا استقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.
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