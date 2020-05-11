شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: التجمعات العائلية سبب ارتفاع إصابات كورونا بين النساء والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الدكتور محمد العبد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن التجمعات العائلية سبب فى ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس بين النساء والأطفال، حيث كان من بين الحالات الجديدة المصابة بـ«كورونا» 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، في حين 4 %حالات سجلت بين كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً.وفق الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن 38 % كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، في حين سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62 % من الحالات.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تعافي 1313 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في المملكة إلى 11457.

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وسبق أن توقع وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق الربيعة،فة تصريحات سابقة له، أن تصل الأعداد إلى 10 آلاف إصابة، وأضاف "أنه بدلا من أن يخبرنا أي شخص بإصابته ونبدأ بحصر المخالطين وغير ذلك، نذهب إلى المناطق التي نشعر فيها بازدياد الحالات ونذهب للمنازل والمجمعات السكنية، حتى نتقصى ونكتشف الحالات قبل وصولها إلينا، وهذا يساعدنا على السيطرة مستقبلا». وأكد: «لذا نتوقع تزايد الحالات في الفترة المقبلة".

وبالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة أفادت وزارة الصحة بأن فيروس كورونا المستجد غادر 5 مدن في المملكة مع تعافي كل المصابين بالمرض فيها، حيث تشير معلومات موقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة إلى أن 5 مدن غادرت قائمة الحالات النشطة للإصابة بعدوى كورونا وذلك بعد تسجيل شفاء الحالة الأخيرة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، وتعافي 4 مصابين في أحد رفيدة، ومريضين اثنين في سيهات.