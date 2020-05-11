شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتي.. رئيس وزراء العراق يعتذر بعد تحذيره من استغلال منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية "العربية" تسجيل صوتي لرئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، يعتذر فيه من أخيه عماد بعد تداول فيديو لـ"الكاظمي" يحذر فيه شقيقه الأكبر من استغلال منصبه.



وبحسب التسجيل الذي بثته "العربية"، يقول رئيس وزراء العراق :"أعرف حجم الظلم الذي وقع عليك في سجون نظام صدام حسين وبعد سقوط النظام عندما تعرضت لمحاولة اغتيال، ومستاء من سوء الفهم الذي تعرضت له في بعض مواقع التواصل.. كنت في زيارة إلى هيئة التقاعد العامة وفجأة سمعت باسمك من بين المعاملات وأنت غير موجود، فصار عندي ردة فعل أحسست أن وجود اسمك هو نوع من التميز والمحسوبية، لكن المدير العام أبلغني بعد المكالمة أن ما حصل هو سؤال عن معاملتك التقاعدية وليس للوساطة".

وتابع :"أرجو أن تقبل اعتذاري، أنت تعرف حجم الضغوط التي نتعرض لها في العراق.. أنت تبقى أخي العزيز والكبير، ولكن المسؤولية تتطلب مني أن أنظر للأمور بعين واحدة، أكرر اعتذاري وتحياتي".

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لرئيس الوزراء العراقي، يحذر فيه أخاه الأكبر عماد من استغلال منصبه في أي عمل داخل المؤسسات الحكومية والتواصل مع أي موظف حكومي في دوائر الدولة أو التوسط لأحد.