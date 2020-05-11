شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة سورية تصل مطار دمشق الدولى قادمة من الكويت تقل 257 شخصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين.، إن مطار دمشق الدولي استقبل الطائرة السورية للطيران قادمة من الكويت تقل نحو 257 شخصاً وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج.

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