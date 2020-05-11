شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يلتقى سفراء النرويج وسويسرا وكندا لبحث الأوضاع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان السابق، سفراء النرويج وسويسرا وكندا فى بيروت، وذلك فى بيت الوسط، وبحثوا الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها لبنان.

ونشر الحريرى عبر حسابه الرسمى بتويتر صورة من اللقاء، قائلا:"استقبال سفراء النرويج ليني ستينسيث و سويسرا مونيكا شماتز و كندا ايمانيويل لامورو في حضور الوزير السابق غطاس خوري في بيت الوسط وبعد اللقاء اوضحت السفيرات الثلاث ان البحث تطرق الى الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها لبنان".



الحريرى



سعد الحريرى

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وفى سياق آخر أكد سعد الحريري، أن لبنان يمر بأزمة كبيرة ويحتاج إلى المجتمعين العربي والدولي إلى جانبه، داعيا إلى الإسراع في مسار التفاوض واللقاءات مع صندوق النقد الدولي في ظل احتياج لبنان الشديد للسيولة النقدية من الخارج، لاسيما وأن هذه المفاوضات ستستغرق نحو 6 أشهر.