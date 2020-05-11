شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى مدينة سيئون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من محافظة عدن. وفق وكالة أنباء سبأ.

وأوضح الناطق باسم بالمكتب انه تم اخذ عينات للحالات وفحصها وثبت إصابتها بالفيروس، وقد تم أخذهم إلى المركز العلاجي بسيئون وهم في حالة صحية مستقرة.

وأقرت السلطة المحلية إغلاق منطقة الغرفة كاملة لمدة أسبوعين و حصر المخالطين ومتابعتهم يوميا من قبل فرق الاستجابة.

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وكانت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن أعلنت اليوم ، العاصمة المؤقتة عدن، مدينة موبوءة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك إلى 35 حالة من بينها أربع حالات وفاة.

وقالت اللجنة أيضا على تويتر إن هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض فى المدينة بسبب الأمطار والسيول التى شهدتها فى الآونة الأخيرة.

وأعلنت اللجنة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 17 حالة إصابة جديدة بكورونا منها عشر حالات فى عدن مما أدى إلى رفع إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 51 من بينها ثمانى حالات وفاة.