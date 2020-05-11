شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البحرينية ترحب بتنظيم السعودية "مؤتمر المانحين لليمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بتنظيم المملكة العربية السعودية "مؤتمر المانحين لليمن" ، المقرر عقده فى 2 يونيو 2020، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأكدت الخارجية البحرينية ، فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الإثنين ، دعم البحرين لهذا المؤتمر الذى يجسد الدور المحورى للمملكة العربية السعودية فى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى الشقيق، مثنية على كافة المبادرات التى تنجزها السعودية من أجل استقرار اليمن وصالح شعبها.