شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تفرض حظرا شاملا فى أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام ‫عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ،





وأوضح العضايلة فى سلسلة تغريدات على "تويتر" أنه اعتبارا من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء، وأنه سيسمح للمواطنين ثاني أيّام العيد بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآليّة المعمول بها حاليّاً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولا يسمح بالتنقّل بين المحافظات إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

ولفت العضايلة في المقابل إلى أنه سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتبارا من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.

كما أعلن قرار بعودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو الحالي مع التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظلّ استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها

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وأشار العضايلة إلى أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض ‫حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.