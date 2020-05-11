شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى: "حساب المواطن" لن يتأثر بإجراءات مواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حساب المواطن مستمر ولن يتأثر بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.وفق العربية.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية اليوم الاثنين، إن "حساب المواطن مستمر، أما بالنسبة لبدل غلاء المعيشة، فكان أمرًا مؤقتًا، وفقًا للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، وأن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة"، مؤكدا أن الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية، حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق.

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وأوضح قائلا، "نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضًا، بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضًا لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85% من حالات فيروس كورونا خلال الأيام الحالية".

و أودع برنامج حساب المواطن أمس الأحد، 2.18 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثين 78%، وبلغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 11.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 73.3 مليار ريال، منها 475 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.